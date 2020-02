Lazio-Bologna: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Alle 15:00, allo Stadio Olimpico di Roma, va in scena il primo anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A nel quale si sfideranno Lazio e Bologna. I biancocelesti vogliono continuare a coltivare il sogno scudetto e fare i tre punti quest’oggi potrebbe valere doppio, considerando che nel posticipo della domenica si sfideranno Juventus ed Inter. La Lazio è in seconda posizione con un punto di ritardo sulla Juve, prima, e cinque sui nerazzurri, terzi in classifica (con una partita in meno). Il Bologna nelle ultime due partite ha conquistato un solo punto, avendo pareggiato 1-1 in casa con l’Udinese e perso per 0-3 con il Genoa; i rossoblu sono decimi in classifica con 34 punti a soli due punti di distanza dalla settima posizione, che vale l’Europa League. Mbaye è l’unico squalificato del match, mentre i diffidati sono 5 in casa Lazio (Lazzari, Caicedo, Marusic, Acerbi e Cataldi) e 4 nel Bologna (Denswill, Santander, Bani e Schouten). Tre per parte i non convocati per infortunio: Lulic, Acerbi e Marusic per la Lazio, Svanberg, Dijks e Krejci per il Bologna. La gara sarà diretta dall’arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Lazio-Bologna:

Lazio-Bologna formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.

Formazione ufficiale Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Lazio-Bologna dove vederla in TV

La partita tra Lazio e Bologna sarà trasmessa su SkySport.

