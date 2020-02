Liverpool-West Ham: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

La ventisettesima giornata di Premier League si chiuderà col match di lunedì 24 febbraio alle ore 21:00, quando ad Anfield si accenderanno i riflettori per Liverpool-West Ham. Monday Night di livello, dunque, ma la classifica è esageratamente diversa tra le due squadre: Reds primi con 76 punti e a +25 sulla seconda, Hammers invece diciottesimi con 24 punti. Jurgen Klopp ha assaggiato la sconfitta in questa settimana, la seconda in tutta la stagione, per mano dell’Atletico Madrid in Champions, ma in campionato è tutta un’altra musica e da qui a breve ci si aspetta che Klopp inizi a ruotare la formazione inserendo nell’undici titolare numerosi giovani; per il match saranno out Shaqiri, Clyne e Henderson che ha rimediato un acciacco in Champions ed il suo posto verrà preso da Keita. David Moyes non ha invertito la rotta intrapresa sin da inizio anno da Pellegrini, anzi, forse l’ha peggiorata dato che ora gli Hammers si ritrovano in zona rossa con un potenziale di rosa incredibile per quelle zone di classifica francamente; Wilshere e Yarmolenko migliorano ma rimangono out per questo weekend ancora, in dubbio invece Felipe Anderson. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Liverpool-West Ham:

Liverpool-West Ham probabili formazioni:

Probabile formazione Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Keita, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Probabile formazione West Ham (3-5-2): Fabianski; Diop, Ogbonna, Cresswell; Zabaleta, Soucek, Rice, Noble, Masuaku; Antonio, Snodgrass.

Liverpool-West Ham quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.16 7.50 15.00 2.87 1.40 2.10 1.70 1.16 7.25 15.00 2.95 1.36 2.00 1.72 1.17 7.30 17.00 3.03 1.35 2.00 1.75

Il NO GOAL e l’UNDER 2,5 sono le quote più probabili che pagano meglio, pertanto le consigliamo

Liverpool-West Ham dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 21:00.

