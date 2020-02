AZ Alkmaar-LASK: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Si alza il sipario sui sedicesimi di Europa League! Si entra nella fase ad eliminazione diretta e l’andata dei sedicesimi di finale si giocherà giovedì 20 febbraio in due tranche: otto match alle 18:55 ed altrettanti alle 21.00. Alle 18:55 giocherà l’Inter di Antonio Conte impegnata nella trasferta a Razgrad dove affronterà il Ludogorets, mentre alle 21:00 la Roma di Fonseca dovrà dare risposte concrete davanti al proprio pubblico dell’Olimpico contro il Gent. Vi ricordiamo di seguire la nostra pagina Facebook, quella Instagram e dare un’occhiata alla nostra sezione Radio per tutte le novità! Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di AZ Alkmaar-LASK:

AZ Alkmaar-LASK probabili formazioni:

Probabile formazione AZ Alkmaar (4-3-3): Bizot; Svensson, Leeuwin, Wujtens, Ouwejan; Clasie, de Wit, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Idrissi.

Probabile formazione LASK (3-4-3): Schlager; Wiesinger, Trauner, Filipovic; Ranftl, Holland, Michorl, Renner; Goiginger, Raguz, Frieser.

AZ Alkmaar-LASK quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.10 3.20 3.20 1.95 1.75 1.61 2.20 2.15 3.40 3.20 2.00 1.72 1.62 2.15 2.18 3.35 3.30 2.00 1.72 1.62 2.16

AZ Alkmaar-LASK dove vederla in TV

L’Europa League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare alle ore 21:00.

