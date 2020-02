Lazio-Inter: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena il big match della ventiquattresima giornata, che vede contrapposte Lazio e Inter, rispettivamente seconda e terza in classifica. I biancocelesti contano 53 punti, appena uno in meno dei nerazzurri e quattro in meno della Juventus, che nel pomeriggio ha superato il Brescia per 2-0. I ragazzi di Inzaghi sono imbattuti in Serie A da un girone esatto, l’ultima sconfitta risale al 25 settembre proprio contro l’Inter, che ebbe la meglio per 1-0 grazie alla rete di D’Ambrosio. I nerazzurri vincono consecutivamente da due turni in campionato, avendo sconfitto nelle ultime due settimana Udinese e Milan; mentre l’unica nota negativa dell’ultimo periodo è la sconfitta di mercoledì nella semifinale di coppa italia contro il Napoli. I ragazzi di Conte non perdono in campionato dal 6 ottobre, quando vennero battuti in casa dalla Juventus per 1-2. Non ci sono squalificati, mentre sono 6 i diffidati dell’incontro, di cui ben 5 tra le fila della Lazio: Acerbi (L), Caicedo (L), Luiz Felipe (L), Immobile (L), Cataldi (L) e D’Ambrosio (I). Conte dovrà rinunciare per infortunio a Sensi, Gagliardini ed Handanovic, mentre per Inzaghi l’unico assente sarà Lulic. La gara sarà diretta dall’arbitro Gianluca Rocchi della sezione di Firenze. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Lazio-Inter:

Lazio-Inter formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi



Formazione ufficiale Inter (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Lazio-Inter dove vederla in TV

La partita tra Lazio e Inter sarà trasmessa su SkySportSerieA.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.