Il big match della ventiseiesima giornata di Premier League si giocherà lunedì 17 febbraio alle ore 21:00, quando a Stamford Bridge andrà in scena un succulento Chelsea-Manchester United, attesissimo match tra due squadre che cercano un posto in Champions ma che in questa stagione stanno avendo ruolini di marcia altalenanti convincendo poco i propri tifosi e un po’ tutti gli addetti ai lavori. La classifica vede le squadre lì in zona coppe o comunque in zone limitrofe, nemmeno tanto distanti l’una dall’altra: i Blues sono quarti con 41 punti mentre i Red Devils sono in ottava posizione con 35 punti. Frankie Lampard sta attraversando un momento particolare sulla panchina dei Blues: i risultati sono altalenanti, le inseguitrici arrivano, le squadre appena sopra sono scappate via nelle ultime giornate, il rapporto con Kepa può dirsi concluso e qualche dirigente sta mettendo in discussione l’operato del tecnico, tutte queste cose rendono complicato l’allenare un club comunque ambizioso che ha imposto il quarto posto come obiettivo minimo. Il rapporto tra Kepa e Lampard si è rotto definitivamente: il caratteraccio del portiere spagnolo lo portò a bisticciare anche con Sarri l’anno scorso (ricorderete tutti la scena della sostituzione in Carabao Cup), ora le prestazioni opache e qualche risposta di troppo hanno fatto propendere Lampard per panchinare lo spagnolo e preferirgli l’esperto Caballero; con Kepa a fine stagione sarà addio, a meno che non salti Lampard, ma verosimilmente a Londra ci sarà posto solo per uno dei due anche perché il tecnico inglese ha chiesto a gran voce la cessione dello spagnolo in favore del portiere Pope del Burnley. Per il match contro lo United sarà assente il solo Loftus-Cheek, tornato comunque a giocare con l’under 23 ma ancora troppo convalescente per affrontare un match di Premier. Ole Gunnar Solskjaer, nonostante l’ottimo lavoro svolto con lo spogliatoio (portando numerosi big in scadenza a rifirmare con lo United) e con i giovani (numerosi quelli lanciati anche dal primo minuto), è messo fortemente in discussione dal dirigente che da (troppi) anni comanda lo United, ovvero Ed Woodward, colui che fa e disfa allenatori e calciatori sul mercato ogni anno, ciononostante molto tifosi Red Devils vorrebbero ancora Solskjaer sulla panchina dello United magari con una rosa più lunga e forte di questa che francamente risulta inesperta e impreparata per arrivare tra le prime quattro (i numerosi infortuni non hanno aiutato in tal senso); le sorti del club per questa stagione sono state riposte nelle sapienti giocate di Bruno Fernandes, super acquisto dispendiosissimo di gennaio che ora deve dimostrare che il gioco sia valso la candela. Per il match contro il Chelsea il tecnico dello United avrà numerose grande di formazione: out McTominay, Pogba, Rashford e Tuanzebe, in compenso sono a disposizione il nuovo Ighalo ed il rientrante Bailly, in ballottaggio invece James e Greenwood per una maglia da titolare in attacco accanto a Martial. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Chelsea-Manchester United:

Chelsea-Manchester United probabili formazioni:

Probabile formazione Chelsea (4-2-3-1): Caballero; James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta; Kanté, Jorginho; Hudson-Odoi, Mount, William; Abraham.

Probabile formazione Manchester United (3-4-1-2): De Gea; Lindelof, Maguire, Shaw; Wan-Bissaka, Fred, Matic, Williams; Fernandes; James, Martial.

Chelsea-Manchester United quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendeza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.83 3.60 4.20 1.90 1.85 1.77 2.00 1.78 3.70 4.20 1.90 1.83 1.80 1.91 1.87 3.50 4.36 1.92 1.82 1.70 2.07

Considerando la precarietà di entrambe le formazioni suggeriamo il GOAL e l’OVER 2,5… se volete andare sulla giocata secca allora suggeriamo il segno X.

Chelsea-Manchester United dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 21:00.

