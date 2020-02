Arsenal-Newcastle: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Luci all’Emirates Stadium dove, domenica 16 febbraio alle ore 17:30, si affronteranno Arsenal e Newcastle per il ventiseiesimo turno di Premier League. Squadre con aspirazioni diversi ma a pari merito in classifica: Gunners decimi e Magpies dodicesimi, entrambe con 31 punti, con l’Arsenal lontano dall’obbiettivo Europa ed il Newcastle sempre più vicino al sogno salvezza. Mikel Arteta non vince da quattro turni, dopo Ljungberg e Emery la società Arsenal pensava di aver trovato il suo condottiero ma per l’ex vice di Guardiola le cose non stanno andando affatto bene, certo Arteta porta a Londra una complessa e ampia rivoluzione tecnico, tattica e culturale e la rifondazione di un intero club non si fa certo in un giorno (ne abbiamo discusso nel podcast che trovate qui sotto); Tierney e Chambers rimarranno out, recuperati invece Maitland-Niles, Torreira e Saka, a mezzo servizio ma convocati Kolasinac, Nelson e Cedric. Steve Bruce ha rinforzato e non poco il Newcastle nel mercato invernale: acquistati in prestito il centrocampista Bentaleb, il tornante destro Lazaro ed il corrispettivo mancino Rose, ora il Newcastle sembra sufficientemente forte per salvarsi con decisione nonostante le difficoltà iniziali di luglio e agosto. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Arsenal-Newcastle:

Arsenal-Newcastle probabili formazioni:

Probabile formazione Arsenal (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Mustafi, Luiz, Kolasinac; Guendouzi, Xhaka; Martinelli, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

Probabile formazione Newcastle (3-5-2): Dubravka; Fernandez, Lascelles, Clark; Yedlin, Almiron, Heyden, Bentaleb, Rose; Saint-Maximin, Joelinton.

Arsenal-Newcastle quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.42 4.50 7.00 2.20 1.66 1.90 1.85 1.40 4.60 7.50 2.20 1.62 1.87 1.83 1.43 4.45 7.90 2.15 1.65 1.94 1.80

Dopo quattro pareggi confidiamo che l’Arsenal possa tornare a vincere, dunque consigliamo il segno 1 ed anche il NO GOAL.

Arsenal-Newcastle dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 17:30.

Nel consueto appuntamento settimanale col podcast tematico sulla Premier League abbiamo parlato del difficile cammino dell’Arsenal nel post Wenger. Allenare in Inghilterra è un po’ come regnare su un vasto impero: devi costruire un futuro roseo, tenere i conti apposto, soddisfare il popolo, far progredire la società e portare successi nell’immediato. Wenger è stato un ottimo manager, cosa che non è stato Emery che invece si è dedicato solo alla tattica fregandosene degli aspetti amministrativi e portando a Londra unicamente la sua figura di allenatore… troppo poco per durare in Premier League. C’hanno provato poi con Ljungberg: bravo a gestire lo spogliatoio, ma inadatto alla complessa gestione di un club. Infine è arrivato Mikel Arteta: il giovane ex vice-Guardiola ha portato a Londra una rivoluzione culturale e si sa, le rivoluzioni non si fanno in un giorno…