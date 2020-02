Real Sociedad-Bilbao: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

La Real Sociedad, reduce dalla sconfitta sul campo del Leganes, ha bisogno di ritrovare la vittoria per non perdere terreno dalla zona Europa League. Cerca il riscatto anche il Bilbao che arriva a questo appuntamento dopo aver ottenuto quattro pareggi e una sconfitta. Padroni di casa con il 4-3-3. Tra i pali Remiro protetto dalla coppia centrale Aritz-Le Normand mentre sulle corsie agiranno Monreal e Zaldua il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Zubeldia coadiuvato dalla qualità di Odegaard e dal dinamismo di Merino. La punta, Isak, avrà ai suoi lati Oyarzabal e Portu. Ospiti che risponderanno con il 4-2-3-1. In porta spazio a Unai Simón con la linea difensiva guidata da Yeray al cui fianco agirà Núñez. Corsie laterali presidiate da Yuri e Capa con il secondo maggiormente propenso alla fase di spinta. In mezzo al campo Unai López e Dani Garcia a garantire dinamismo e forza fisica. Trequarti con Raul Garcia in mezzo e due giocatori tecnici come Muniain e Williams larghi. L’unica punta sarà Villalibre. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Real Sociedad-Bilbao:

Real Sociedad-Bilbao probabili formazioni:

Probabile formazione Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Monreal, Aritz, Le Normand, Zaldua; Odegaard, Zubeldia, Merino; Oyarzabal, Isak, Portu.

Probabile formazione Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón; Yuri, Núñez, Yeray, Capa; Unai López, Dani Garcia; Muniain, Raul Garcia, Williams; Villalibre.

Real Sociedad-Bilbao quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.15 3.15 3.70 1.57 2.30 1.95 1.77 2.10 3.20 3.50 1.60 2.25 2.00 1.72 2.17 3.10 3.75 1.55 2.35 1.94 1.80

Consigliamo il Goal la cui variazione oscilla tra l’1.94 e il 2.00.

Real Sociedad-Bilbao dove vederla in TV

La partita tra Real Sociedad e Bilbao verrà trasmessa su Dazn.

Arrivederci Roma, good bye, au revoir. Non solo i versi di una bellissima canzone romana, ma con tutta probabilità anche le parole che sono frullate in testa ad Alessandro Florenzi in questi giorni. Florenzi, nato e cresciuto a Roma, ha detto arrivederci (o addio?) alla sua casa per volare nelle calda ed accogliente Valencia, tutto sommato non troppo diversa da Roma se consideriamo i caratteri solari degli abitanti. I rapporti con la Roma, con i tifosi e con il tecnico Fonseca si erano incrinati da tempo, Alessandro non era più titolare e a giugno si gioca un Europeo, pertanto Florenzi ha fatto le valigie ed è andato in Spagna inizialmente per soli sei mesi, poi si vedrà, per rivitalizzare la sua carriera e riguadagnarsi un posto fisso in nazionale. Nel podcast tematico riguardante l’universo LaLiga abbiamo parlato di cosa potrà dare Florenzi al Valencia e viceversa!