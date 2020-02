West Ham-Brighton: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

La venticinquesima giornata di Premier League ci offrirà, sabato 1 febbraio alle ore 16:00, un interessantissimo match tra West Ham e Brighton. La classifica ci racconta di un vero e proprio scontro salvezza: gli Hammers sono diciassettesimi con appena 23 punti e a pari merito col Bournemouth in zona rossa, i Seagulls sono appena sopra con 25 punti al quindicesimo posto. David Moyes sta trattando Nahitan Nandez del Cagliari per averlo a giugno, nel mentre si è preso Randolph per la porta e Soucek per la mediana, ora gli Hammers sono alla ricerca di un giocatore per il pacchetto arretrato ma il tempo stringe; per il match saranno assenti Anderson, Wilshere, Fredericks e Yarmolenko, in più Antonio non è al meglio e qualora dovesse alzare bandiera bianca toccherebbe ad Haller prendere il suo posto. Graham Potter non ha ottenuto nulla dal mercato, se non il riscatto del trequartista Mooy, pertanto in conferenza si è detto felice degli uomini a disposizione anche se la sua faccia diceva ben altro ed anche i tifosi sono piuttosto delusi da questa scelta della società di non operare sul mercato; Potter dovrà rinunciare ai lungo degenti Izquierdo e Burn, mentre Kayal ha recuperato e prenderà parte alle spedizione. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di West Ham-Brighton:



West Ham-Brighton formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale West Ham: Fabianski, Fredericks, Diop, Ogbonna, Cresswell, Rice, Soucek, Noble, Snodgrass, Antonio, Haller.

Formazione ufficiale Brighton: Ryan, Montoya, Dunk, Webster, Bernardo, Stephens, Propper, Mooy, Gross, Trossard, Murray.

West Ham-Brighton dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.

Consueto appuntamento settimanale con i podcast tematici di RadioGoal24, quest’oggi per l’universo Premier League tratteremo l’argomento Moise Kean: dai gol in tenera età con Verona e Juventus al fallimento dei suoi primi mesi all’Everton. Il talentuoso attaccante di Vercelli non ha vent’anni ancora ma ha già vissuto diverse vite calcistiche: ha militato nella Juventus, nel Verona e nell’Everton, ha segnato sia in Serie A che in Premier League, è stato valutato e venduto per oltre trenta milioni di euro ed è stato già allenato da maestri come Marco Silva, Max Allegri e Carlo Ancelotti. I gol, le caratteristiche, i ritardi, l’etichetta del giovane campione e quella del bad boy, cosa è stato e cosa ne sarà di Moise Kean, di tutto questo abbiamo parlato nel podcast.