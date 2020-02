Liverpool-Southampton: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Sabato 1 febbraio alle ore 16:00 si affronteranno Liverpool e Southampton nel match valevole per la venticinquesima giornata di Premier League. La classifica vede le squadre pienamente in linea con i propri obiettivi: i Reds sono primi con 70 punti e il +19 sulla seconda conferisce di già e di fatto il campionato nelle mani della banda Klopp, i Saints invece sono noni con ben 31 punti e largamente distanti dalla zona rossa. Jurgen Klopp non otterrà nulla dal mercato oltre al già acquistato ad inizio gennaio Minamino, ma il tecnico tedesco sta lavorando sotto traccia per portarsi a casa (per giugno) il super talento Kai Havertz; Clyne e Mané saranno gli unici out per il match, mentre Shaqiri e Milner sono a mezzo servizio e inizieranno il match dalla panchina. Ralph Hasenhuttl ha riabbracciato Josh Sims, ala di ritorno dal prestito in MLS, ed in più ha acquistato in prestito dal Tottenham il terzino Walker-Peters che per polivalenza darà al tecnico austriaco una riserva duttilissima; il solo Valery sarà assente per questo match, ma Cedric non è in perfette condizioni e dunque potrebbe anche partire dalla panchina cedendo il posto da titolare proprio al nuovo arrivato Walker-Peters. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Liverpool-Southampton:



Liverpool-Southampton formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Liverpool: Alisson; Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Chamberlain, Salah, Firmino.

Formazione ufficiale Southampton: McCarthy; Ward-Prowse, Bednarek, Stephens, Bertrand; Romeu, Hojbjerg, Djenepo, Redmond; Ings, Long.

Liverpool-Southampton dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa su SkySportFootball.

