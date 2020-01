Napoli-Juventus: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Domenica 26 gennaio, alle ore 20:45, si giocherà la partita tra Napoli e Juventus. Negli ultimi anni queste due squadre ci hanno sicuramente abituato a sfide entusiasmanti, valide molto spesso per il primato in classifica. Il Napoli di quest’anno non può certamente essere l’antagonista ai bianconeri, ma resta comunque una partita sentitissima per un ambiente che, dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, sembra aver ritrovato gli stimoli giusti per ripartire al fianco della squadra. La Juventus, dal canto suo, è a +4 dall’Inter e proverà a proseguire su questa scia positiva per provare ad aumentare il margine dalle inseguitrici. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Napoli-Juventus:

Napoli-Juventus probabili formazioni:

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Probabile formazione Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Napoli-Juventus quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.50 3.60 2.05 2.10 1.65 1.55 2.30 3.50 3.70 1.95 2.10 1.67 1.62 2.15 3.61 3.50 2.05 2.15 1.65 1.53 2.40

Juventus quindi favorita con il segno 2 quotato intorno al 2.00, per una giocata meno azzardata consigliamo il segno GOAL.

Napoli-Juventus dove vederla in TV

La partita tra Napoli e Juventus sarà trasmessa su SkyCalcio1, SkySportSerieA e SkySport1.

Sipario aperto sulla ventunesima giornata di Serie A, arrivano i botti grazie ai big match: il derby di Roma si giocherà alle ore 18:00 di domenica, mentre alle 20:45 il posticipo se lo giocheranno all’ultimo sangue Napoli e Juventus, interessante anche Inter-Cagliari nel lunch match delle 12:30 e Torino Atalanta, posticipo del sabato sera, occhio anche alla sfida in bassa quota tra Samp e Sassuolo domenica alle 15:00.