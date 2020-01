Inter-Cagliari: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Domenica 26 gennaio, alle ore 12:30, scenderanno in campo l’Inter di Antonio Conte ed il Cagliari di Rolando Maran. Partita fondamentale per i padroni di casa che devono recuperare punti importanti sulla Juventus che vola a +4. Affrontare il Cagliari è stata per distacco la squadra rivelazione del girone d’andata, ma in questo momento la squadra sarda sembra essere in netta difficoltà, con la vittoria che non arriva da troppo tempo. Entrambi gli allenatori potranno far affidamento sui loro giocatori migliori ed in campo ci si aspetta una bella sfida, con lo Stadio Giuseppe Meazza a fare da cornice. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Inter-Cagliari:

Inter-Cagliari probabili formazioni:

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Probabile formazione Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Maran

Inter-Cagliari quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.32 5.25 9.25 2.35 1.55 1.88 1.83 1.28 5.50 9.25 2.45 1.50 1.91 1.80 1.32 5.20 9.90 2.35 1.55 1.90 1.84

Inter quindi favorita con il segno 1 quotato intorno all’1.30, per una giocata più azzardata consigliamo il segno GOAL.

Inter-Cagliari dove vederla in TV

La partita tra Inter e Cagliari sarà trasmessa su DAZN e DAZN1.

