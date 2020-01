Getafe-Betis: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Getafe, dopo il successo nell’ultimo turno, è a soli due punti dal quarto posto e vuole continuare a sognare la Champions League. In piena corsa per l’Europa League, invece, il Betis grazie soprattutto al tre a zero rifilato alla Real Sociedad. Padroni di casa che scenderanno in campo con il 4-4-2. David Soria tra i pali protetto dalla coppia difensiva formata da Etxeita-Djené mentre le corsie saranno presidiate a Olivera e Damian Suarez il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. In mezzo al campo la forza fisica di Maksimovic e l’intelligenza di Arambarri più due come Cucurella e Nyom a dare qualità sulle corsie. In avanti spazio a Jaime Mata e Molina. Ospiti che risponderanno con il 4-3-3. Tra i pali spazio a Robles con la linea difensiva guidata da Bartra e Mandi mentre le corsie saranno presidiate da Moreno e Barragán. Centrocampo con la forza fisica di Edgar, la qualità di Guardado e la capacità di attaccare lo spazio data da Canales. In avanti Iglesias supportato, ai lati, da Fekir e Joaquin. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Getafe-Betis:

Getafe-Betis probabili formazioni:

Probabile formazione Getafe (4-4-2): David Soria; Olivera, Etxeita, Djené, Damian Suarez; Cucurella, Maksimovic, Aramabarri, Nyom; Jaime Mata, Molina.

Probabile formazione Betis (4-3-3): Robles; Moreno, Bartra, Mandi, Barragán; Guardado, Edgar, Canales; Joaquin, Iglesias, Fekir.

Getafe-Betis quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.05 3.25 3.85 1.60 2.20 1.92 1.77 2.05 3.20 3.75 1.60 2.25 2.00 1.72 2.07 3.15 4.00 1.60 2.25 1.94 1.80

Per questa sfida consigliamo il Goal la cui variazione va dall’1.92 al 2.00.

Getafe-Betis dove vederla in TV

La partita tra Getafe e Betis verrà trasmessa su Dazn.

La ventunesima giornata di Liga servirà alle squadre della parte sinistra della classifica di riscattare le opache prestazioni viste nel turno precedente: alle 13:00 di sabato si giocherà la partita a scacchi tra Espanyol e Bilbao, trasferta insidiosa al Mestalla per gli uomini di Setién (sabato alle 16:00), mentre alle 18:30 e alle 21:00 ci attendiamo i riscatti di Villareal e Sevilla rispettivamente contro Alavés e Granada. La domenica di Liga offrirà poi un interessantissimo Getafe-Betis alle 16:00, mentre alle 21:00 il posticipo presenterà Valladolid-Real Madrid dove per entrambe sarà vietato sbagliare.