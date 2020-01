Espanyol-Bilbao: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

L’Espanyol, dopo il prezioso successo contro il Villarreal, vuole dare continuità di risultati per continuare a credere nella salvezza. Il Bilbao arriva a questo appuntamento dopo quattro pareggi consecutivi. Obiettivo, invertire la tendenza.I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-4-2. Tra i pali Diego Lopez con la linea difensiva guidata da Naldo al cui fianco agirà Bernardo mentre le corsie vedranno la presenza di Dídac Vila e Victor Gomez con il primo maggiormente propenso alla fase di spinta. In mezza al campo l’intelligenza di David Lopez e la fisicità garantita da Roca più due come Melendo e David Lopez sugli esterni. In avanti spazio a Calleri e De Tomás. Ospiti che risponderanno con l’ormai consueto 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Unai Simón protetto dalla coppia centrale formata da Martinez e Yeray mentre sulle corsie agiranno Yuri e Capa con il compito di alterarsi nella fase di spinta. In mezzo al campo l’intelligenza di Dani Garcia e il dinamismo fornito da Vesga con una trequarti composta da Muinian e il talento di William sulle fasce più uno come Raul Garcia in mezzo. La punta sarà Kodro. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Espanyol-Bilbao:

Espanyol-Bilbao probabili formazioni:

Probabile formazione Espanyol (4-4-2): Diego Lopez; Dídac Vila, Naldo, Bernardo, Victor Gomez; Melendo, Roca, David Lopez, Darder; Calleri, De Tomás.

Probabile formazione Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón; Yuri, Martinez, Yeray, Capa; Vesga, Dani Garcia; Muniain, Raul Garcia, Williams; Kodro.

Espanyol-Bilbao quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.55 2.90 3.20 1.42 2.70 2.15 1.65 2.60 2.95 2.85 1.44 2.65 2.20 1.60 2.62 2.95 3.03 1.45 2.63 2.10 1.68

Quote molto equilibrate. Ci sentiamo di consigliare il Goal quotato tra il 2.10 e il 2.20.

Espanyol-Bilbao dove vederla in TV

La partita tra Espanyol e Bilbao verrà trasmessa su Dazn.

