Bologna-Hellas Verona: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Domenica 19 gennaio alle ore 15:00 si sfideranno Bologna ed Hellas Verona, nella gara valevole per la ventesima giornata di Serie A. I padroni di casa non vincono da due turni e proveranno a fare il risultato contro un Verona che, invece, ha vinto due partite consecutive chiudendo un girone d’andata meraviglioso. Mihajlovic manda in campo i suoi con il 4-2-3-1 e si affida in avanti all’intramontabile Rodrigo Palacio. A proposito di attaccanti che non finiscono mai di stupire, Juric potrà contare nuovamente su Giampaolo Pazzini, in attesa che il mercato porti qualche nuova pedina per il suo schacchiere gialloblu. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Bologna-Hellas Verona:

Bologna-Hellas Verona probabili formazioni:

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Probabile formazione Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni,Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Pazzini. All. Juric

Bologna-Hellas Verona quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.92 3.50 4.00 1.95 1.80 1.65 2.10 1.90 3.40 4.00 1.95 1.80 1.70 2.05 1.95 3.35 4.18 1.91 1.83 1.70 2.07

Bologna quindi favorito con il segno 1 quotato intorno all’1.90, per una giocata meno azzardata consigliamo il segno GOAL.

Bologna-Hellas Verona dove vederla in TV

La partita tra Bologna ed Hellas Verona sarà trasmessa su DAZN.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.

Il podcast relativo alla Serie A di questa settimana è figlio dell’andamento delle prime squadre in classifica che, chi più chi meno, dovrà confermare quanto di buono ha fatto vedere nel girone d’andata. I campioni d’inverno della Juventus se la vedranno con il Parma, già consapevoli del risultato dell’Inter di Antonio Conte che giocherà in casa del Lecce. Incrocio tra Roma e Genova, con la Lazio delle 10 vittorie consecutive che ospiterà la Sampdoria, mentre la Roma priva di molti elementi sarà impegnata nella trasferta con il Genoa. L’Atalanta prosegue il suo cammino e punta la SPAL, mentre il Cagliari che non vince da troppo tempo se la vedrà con il Brescia.