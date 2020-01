Schalke-Borussia: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Lo Schalke, reduce da due pareggi consecutivi, cerca il successo per non perdere terreno dalle parti nobili della classifica. Stesso discorso per il Borussia Monchengladbach a cui servono assolutamente i tre punti in ottica titolo. Padroni di casa che scenderanno in campo con il 4-3-1-2. Tra i pali Nubel (a giugno sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco) protetto dalla coppia centrale Kabak-Oczipka mentre le corsie saranno presidiate da Kenny e Miranda con il primo maggiormente propenso alla fase di spinta. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Mascarell con due come Caligiuri e Serdar a dare qualità e dinamismo al centrocampo. Sulla trequarti Harit a supporto di Raman e Matondo. Gli ospiti risponderanno con il solito 4-3-3. Sommer tra i pali con la linea difensiva guidata da Ginter al cui fianco agirà Elvedi; le corsie saranno presidiate da Jantschke e Bensebaini con il compito di alternarsi nella fase di spinta. Regia affidata a Neuhaus con Kramer e Zakaria a dare fisicità e qualità al reparto. In avanti Embolo supportato da Thuram e Plea. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Schalke-Borussia:

Schalke-Borussia probabili formazioni:

Probabile formazione Schalke (4-3-1-2): Nubel; Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda; Caligiuri, Mascarell, Serdar; Harit; Raman, Matondo.

Probabile formazione Monchengladbach (4-3-3): Sommer; Jantschke, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus, Zakaria; Thuram, Embolo, Plea.

Schalke-Borussia quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.60 3.40 2.65 2.10 1.70 1.55 2.35 2.45 3.40 2.70 2.15 1.65 1.55 2.30 2.56 3.35 2.77 2.15 1.65 1.50 2.48

Per questa sfida consigliamo due tipi di scommesse: l’Over 2.5 tra l’1.65 e l’1.70 e il Goal la cui variazione va tra l’1.50 e l’1.55.

Schalke-Borussia dove vederla in TV

La partita tra Schalke e Borussia verrà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Nel podcast della Bundesliga di questa settimana abbiamo analizzato la quindicesima giornata, con uno sguardo alla classifica che è sempre più corta con le prime sei squadre racchiuse in 6 punti. Le prime tre della classe giocheranno in trasferta, con il Borussia Monchengladbach che se la vedrà con un Wolfsburg in netta difficoltà. Il Lipsia dovrebbe passeggiare in casa del Fortuna Dusseldorf, mentre il Borussia Dortmund se la vedrà con il Mainz. Il Friburgo cercherà di approfittare dello Schalke 04 che giocherà con l’Eintracht, mentre il Bayern Monaco, che occupa la settima posizione, ospiterà il Werder Brema.