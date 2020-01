Villarreal-Espanyol: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Villarreal, reduce da tre vittorie consecutive, vuole proseguire su questa strada per non abbandonare il sogno Europa League. Diverso il discorso per l’Espanyol due punti nelle ultime cinque partite e sempre più ultimo in classifica. La salvezza è sempre più complicata. Padroni di casa con il 4-3-3. Tra i pali spazio a Asenjo con la linea difensiva guidata da Pau Torres e Albiol mentre le corsie saranno presidiate da Quintillà e Mario il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. Centrocampo affidato alla regia di Anguissa; ai suoi lati la qualità di Iborra e il dinamismo di Trigueros. In avanti Gerard supportato, ai lati, da Chukwueze e Moi Gomez. Ospiti che risponderanno con il 4-4-2. Tra i pali Diego Lopez protetto dalla coppia centrale Bernardo e Naldo con Dídac Vila e Javi Lopez a dover svolgere entrambe le fasi di gioco. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Roca con la fisicità di David Lopez mentre Vargas e David Lopez agiranno sulle corsie. In avanti Calleri avrà l’appoggio di De Tomás. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Villarreal-Espanyol:

Villarreal-Espanyol probabili formazioni:

Probabile formazione Villarreal (4-3-3): Asenjo; Quintillà, Pau Torres, Albiol, Mario; Trigueros, Anguissa, Iborra; Chukwueze, Gerard, Moi Gomez.

Probabile formazione Espanyol (4-4-2): Diego Lopez; Dídac Vila, Bernardo, Naldo, Javi Lopez; Vargas, Roca, David Lopez, Darder; Calleri, De Tomás.

Villarreal-Espanyol quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.67 3.85 5.00 1.90 1.80 1.77 1.97 1.65 3.75 5.00 1.95 1.80 1.80 1.90 1.72 3.65 5.10 1.89 1.85 1.75 2.00

Villarreal favorito con l’uno quotato tra l’1.65 e l’1.72.

Villarreal-Espanyol dove vederla in TV

La partita tra Villarreal e Espanyol verrà trasmessa su Dazn.

