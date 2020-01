Milan-SPAL: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Mercoledì 15 gennaio, alle ore 18:00, si giocherà la partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020. La sfida vedrà come teatro lo Stadio San Siro è quella che vedrà contrapporsi il Milan di Pioli e la SPAL di Semplici. I rossoneri arrivano a questo appuntamento dopo la bella vittoria, targata Ibrahimovic, ottenuta a Cagliari in campionato. Vincere anche gli ottavi di coppa potrebbe essere una buona occasione per recuperare una stagione che a tratti è stata disastrosa sin qui. La SPAL, dal canto suo, sta dimostrando di avere grandi difficoltà a livello di gioco e di risultati, ma provare a far bene in una partita secca, contro un avversario blasonato, in uno stadio del genere, è sicuramente d’obbligo. Per quanto riguarda le scelte degli allenatori, Pioli trova due nuovi innesti che dovrebbero partire dal primo minuto, ovvero Begovic e Kjaer. Al centro dell’attacco dovrebbe partire Piatek, ma attenzione ad Ibrahimovic che potrebbe partire dal primo minuto ai danni del polacco. Semplici conferma il 3-5-2 con Petagna e Floccari che guideranno l’attacco. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Milan-SPAL:

Milan-SPAL probabili formazioni:

Probabile formazione Milan (4-3-3): Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Bonaventura. All. Pioli

Probabile formazione SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Valdifiori, Valoti, Igor; Petagna, Floccari. All. Semplici

Milan-SPAL quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.45 4.75 6.25 1.95 1.75 1.90 1.80 1.45 4.40 6.50 1.90 1.85 2.05 1.70 1.47 4.40 6.55 1.96 1.75 1.90 1.80

Milan dunque favorito con il segno 1 quotato intorno all’1.45. Per una giocata più azzardata consigliamo il segno OVER 2.5.

Milan-SPAL dove vederla in TV

La partita tra Milan e SPAL verrà trasmessa su Rai 2.

