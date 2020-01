Juventus-Udinese: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Mercoledì 15 gennaio, ore 20:45, si giocherà la partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Juventus ed Udinese. L’Allianz Stadium sarà il teatro di questa sfida, fondamentale per i padroni di casa che, come tutti gli anni, proveranno ad arrivare in fondo alla competizione. La sconfitta in Supercoppa con la Lazio ha lasciato l’amaro in bocca in casa juventina e, nonostante il girone d’andata in Serie A concluso in vetta, la Coppa Italia rappresenta sicuramente un obiettivo importante per gli uomini di Sarri. L’Udinese di Gotti è in ripresa rispetto all’inizio della stagione, ma vincere questa partita rappresenta un’impresa ardua da compiere. Sicuramente la voglia di fare bene e di non fare brutte figure ci sono e i friulani venderanno cara la pelle. Per quanto riguarda le scelte degli allenatori, Sarri manderà in campo la bandiera juventina Buffon dal primo minuto. Stesso discorso per Rugani e De Sciglio in difesa, mentre sulla trequarti è pronto Bernardeschi. Davanti torna Higuain che affiancherà, neanche a dirlo, Cristiano Ronaldo. L’Udinese scenderà in campo con il solito 3-5-2, con Nestorovski e Pussetto che guideranno l’attacco. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Juventus-Udinese:

Juventus-Udinese probabili formazioni:

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Ronaldo, Higuain. All. Sarri

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Nicolas; De Maio, Ekong, Nuytinck; ter Avest, De Paul, Jajalo, Barak, Sema; Nestorovski, Pussetto. All. Gotti

Juventus-Udinese quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.25 6.00 11 2.35 1.55 2.10 1.67 1.25 5.75 10.50 2.35 1.55 2.10 1.65 1.23 5.75 12 2.47 1.48 2.00 1.72

Juventus ovviamente favorita con il segno 1 quotato intorno all’1.25. Per una giocata più azzardata consigliamo il segno OVER 2.5.

Juventus-Udinese dove vederla in TV

La partita tra Juventus ed Udinese verrà trasmessa su Rai 1.

