Lecce-Udinese: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Lunedì 6 gennaio, alle ore 18:00, si giocherà allo Stadio Via Del Mare la partita tra Lecce ed Udinese. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica: i padroni di casa distano un punto dalla zona retrocessione, mentre l’Udinese di Gotti ha 3 lunghezze di vantaggio proprio sui pugliesi. Per quanto riguarda le scelte degli allenatori, Liverani prosegue con il 4-3-1-2, con Falco e Babacar supportati da Mancosu. Gotti opta ancora una volta per il 3-5-2 con Okaka e Lasagna che comporranno il tandem d’attacco. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Lecce-Udinese:

Lecce-Udinese probabili formazioni:

Probabile formazione Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Lecce-Udinese quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.70 3.55 2.50 2.15 1.70 1.55 2.35 2.75 3.40 2.55 2.05 1.72 1.57 2.25 2.78 3.35 2.55 2.07 1.70 1.55 2.35

Udinese quindi leggermente favorita con il segno 2 quotato intorno al 2.50, per una giocata meno azzardata consigliamo il segno GOAL.

Lecce-Udinese dove vederla in TV

La partita tra Lecce ed Udinese sarà trasmessa su SkySport.

