Monterrey-Liverpool: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Mercoledì 18 dicembre il Liverpool farà il suo esordio nel Mondiale per Club, nella partita valida per le semifinale contro il Monterrey. Dopo la grande vittoria in Champions League, i reds sono pronti ad alzare un altro trofeo che, nella maggior parte dei casi, ha visto la squadra europea trionfare. Gli avversari messicani del Monterrey, campioni della CONCACAF, hanno superato l’Al Sadd nei quarti di finale e proveranno a compiere l’impresa. La vincitrice di questa partita affronterà una tra Flamengo ed Al Hilal, impegnate nell’altra semifinale del Mondiale per Club. La formazione di Klopp, impegnata anche nella EFL Cup ha dovuto letteralmente dividere la squadra e scenderà in campo con i migliori giocatori a disposizione: Alisson difenderà i pali, van Dijk presente al centro della difesa, Keita, Henderson e Chamberlain agiranno a centrocampo. Il tridente, neanche a dirlo, quello composto da Salah, Firmino e Manè. Per quando riguarda la squadra del Centro America, Gallardo, Pizarro, Pabon dovrebbero agire alle spalle di Funes.. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Monterrey-Liverpool:

Monterrey-Liverpool formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Monterrey (4-2-3-1): Barovero; Montes, Sanchez, Medina, Vangioni; Rodriguez, Ortiz; Gallardo, Pizarro, Pabon; Funes. All. Diego Alonso

Formazione ufficiale Liverpool (4-3-3): Alisson; Milner, Gomez, Henderson, Robertson; Lallana, Keita, Oxlade-Chamberlain; Shaqiri, Salah, Origi. All. Klopp

Dove vedere in TV ed in streaming Monterrey-Liverpool

La partita tra Monterrey e Liverpool verrà trasmessa su Canale 20.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.