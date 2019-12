Delusione in casa Inter – Champions League maledetta?

Negli ottavi di Champions League ci sarà una squadra nerazzurra che giocherà a San Siro. La sorpresa, però, è che si chiama Atalanta e non Inter. Il club di Antonio Conte nonostante i 7 punti conquistati, gli stessi dei ragazzi terribili di Gasperini, anche quest’anno resta fuori dalla fase calda della principale competizione europea di calcio. La sconfitta con il Barcellona ha fatto male, ma fino a un certo punto. I pensieri di tifosi e giocatori vanno soprattutto ai punti lasciati per strada in Germania: nella debacle all’ultimo minuto contro i gialloneri del Borussia Dortmund, e ancora di più contro i non irresistibili cechi dello Slavia Praga, capaci di strappare un punto a Milano lo scorso 17 settembre. Punti che alla fine si sono dimostrati decisivi.

Per il calcio italiano si è comunque raggiunto l’obiettivo preposto, cioè quello di portare almeno 3 squadre agli ottavi. Il sorteggio per la seconda fase della Champions League sarà effettuato il 16 dicembre a Nyon e i veri appassionati di calcio e tutti i migliori bookmakers sportivi attendono impazientemente di conoscere quali abbinamenti verranno fuori.

Le parole di Zanetti – In casa Inter, visto l’ottimo andamento in campionato, c’è più dispiacere che rabbia per la sconfitta maturata in casa contro un Barcellona, tra l’altro privo di diversi titolari a partire da Leo Messi. La squadra nerazzurra, fin dall’inizio, ha concentrato le proprie forze tutte sulla serie A riuscendo a strappare il primo posto alla corazzata Juventus. L’uscita dalla Champions League, insomma, fa male ma non ha provocato grossi drammi come ben sintetizzato da una delle icone del Biscione, il grande Javier Zanetti, che ha scelto di vedere il bicchiere mezzo pieno.

Nuovi movimenti di mercato – Quello che l’Inter pare avere imparato è che per puntare al top su più fronti, Serie A e Champions League in testa, la rosa attuale non basta. Serve potere far rifiatare i propri big a partire da Lautaro Martinez e Lukaku, e la forte linea difensiva, senza per questo perdere in qualità. Per questo motivo si punta già a gennaio a un mercato importante. A questo sta lavorando, da diverse settimane, Marotta. Le indicazioni arrivate da mister Conte puntano soprattutto a due nomi forti, quelli di Marcos Alonso e di Dejan Kulusevski. Per il secondo, oggi al Parma ma di proprietà dell’Atalanta, la trattativa è già in fase avanzata. Più articolato il discorso relativo ad Alonso, anche se lo sblocco del mercato per il Chelsea potrebbe aumentare le possibilità di portare il forte esterno sinistro sotto la Madonnina.