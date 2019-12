Brescia-Sassuolo: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Mercoledì 18 dicembre alle ore 20:45 si recupererà il match tra Brescia e Sassuolo, inizialmente previsto per il 4 ottobre e successivamente rinviato a questa data per via della tragica e prematura scomparsa del presidente dei neroverdi Squinzi. La classifica non sorride ad entrambe: il Brescia, dopo due vittorie consecutive, sì è portato in terz’ultima posizione ed ora ha 13 punti in classifica (ma è ancora in zona retrocessione), non va troppo meglio al Sassuolo che è in quattordicesima posizione con soli 16 punti e quindi non ancora sufficientemente tranquillo. Corini risparmierà ancora l’acciaccato Joronen, mentre gli infortunati Ndoj e Dessena rimarranno out dalla lista dei convocati perché infortunati; De Zerbi avrà anche più noie: out per squalifica Toljan, mentre Chiriches, Defrel e Consigli saranno fuori per infortunio. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Brescia-Sassuolo:

Brescia-Sassuolo formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Brescia (4-3-3): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Torregrossa, Balotelli. All. Corini

Formazione ufficiale Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Marlon, Romagna, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo. All. De Zerbi

