Domenica 22 dicembre alle ore 15:00 la Premier League, nel suo diciottesimo turno, ci presenterà un interessante match tra Watford e Manchester United. Classifica ben diverse tra le due compagini: gli Hornets sono alla disperata ricerca di punti per tirarsi fuori man mano dalla zona rossa e tentare un’insperata salvezza, ma l’ultima posizione con soli 9 punti sembra piuttosto critica, mentre i giovani Red Devils sono alla ricerca dei tre punti per continuare a rincorrere il quarto posto visto che al momento sono sesti con 25 lunghezze (a -4 dal Chelsea quarto). Nigel Pearson, tornato al calcio inglese nello scorso weekend per provare il miracolo col Watford, schiererà i suoi ragazzi con un nuovo 4-3-3 ma dovrà rinunciare a diversi big: out Welbeck, Cleverley, Holebas, Janmaat e Prodl, in fase di recupero invece Pereyra che potrebbe esser convocato quantomeno per andare in panchina. Ole Solskjaer dovrà ancora rinunciare ai lungo degenti Fosu-Menash, Bailly, Rojo e Pogba, mentre il terzino Dalot sta rientrando da un lungo infortunio e non verrà dunque rischiato, rimanendo a riposo precauzionale. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Watford-Manchester United:

Watford-Manchester United probabili formazioni:

Probabile formazione Watford (4-3-3): Foster; Kiko, Cathcart, Kabasele, Masina; Doucouré, Capoue, Hughes; Sarr, Deeney, Deulofeu.

Probabile formazione Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Lingard, Rashford; Martial.

Watford-Manchester United quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 4.25 3.80 1.80 1.95 1.80 1.70 2.05 4.00 3.75 1.80 2.00 1.75 1.70 2.05 4.40 3.65 1.82 2.00 1.75 1.67 2.12

I terribili giovanotti dello United ci ispirano fiducia, così come la fase difensiva della banda Solskjaer, in più il Watford non sembra una grossa minaccia anche se Pearson è l’uomo dei miracoli… consigliati: segno 2 e NO GOAL.

Watford-Manchester United dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football alle 15:00.

In Premier League è tempo di tornare in campo, e noi vi presentiamo dunque il 18º turno del campionato più bello del mondo nel consueto podcast. Non saranno del turno West Ham e Liverpool, la quale partita verrà spostata a data da destinarsi per via degli impegni dei Reds nel mondiale per club. Apriranno la giornata Everton ed Arsenal, due squadre in cerca di punti per chiarire una volta per tutte quale sarà il loro ruolo in questo campionato. Nel tardo pomeriggio di sabato si affronteranno Manchester City e Leicester per stabilire chi tra le due sarà la squadra che proverà la miracolosa rincorsa ai danni del Liverpool. La domenica di Premier League si aprirà con il nuovo Watford di Pearson, in cerca di punti per inseguire una clamorosa salvezza, che riceverà i Red Devils di Ole Solskjær, e si concluderà col derby londinese tra Tottenham e Chelsea che vedrà opposte due squadre che mirano ad un posto nella prossima Champions League, match che metterà di fronte allievo e maestro: Mourinho vs Lampard.