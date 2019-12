Tottenham-Chelsea: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il derby londinese tra Tottenham e Chelsea chiuderà la diciottesima giornata di Premier League, match in programma per domenica 22 dicembre alle ore 17:30. La classifica vede le squadre appaiate: Spurs quinti con 26 punti, Blues quarti con 29. Dopo un inizio di campionato tragico, gli Spurs guidati da Mourinho si sono destati riprendendo il cammino verso la Champions; per questo match lo Special One non avrà a disposizione però numerosi calciatori: Davies, Ndombélé, Lloris, Vorm e Lamela, e con Rose fuori dalla formazione titolare sempre per le frizioni col presidente Levy. Frankie Lampard ha bisogno di riconquistare un pò di margine sulle inseguitrici, infatti il giovane Chelsea guidato da Lampsy ha perso quattro delle ultime cinque gare vanificando così tutto il vantaggio fin qui acquisito dai Blues sulle dirette concorrenti alla Champions; Lampard non avrà a disposizione il solo Loftus-Cheek, mentre Giroud e Tomori andranno valutati fino all’ultimo secondo essendo entrambi acciaccati. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Tottenham-Chelsea:

Tottenham-Chelsea probabili formazioni:

Probabile formazione Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Davynson, Vertonghen; Sissoko, Dier; Moura, Alli, Son; Kane.

Probabile formazione Chelsea (4-3-3): Kepa; James, Rudiger, Zouma, Azpilicueta; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham, Pulisic.

Tottenham-Chelsea quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.35 3.60 2.80 2.35 1.55 1.45 2.55 2.25 3.60 2.85 2.35 1.55 1.48 2.50 2.42 3.45 2.88 2.35 1.55 1.45 2.62

Visti i recenti risultati delle due squadre ci aspettiamo sicuramente una partita con molti gol, perciò OVER 2,5 e GOAL sono le puntate più probabili.

Tottenham-Chelsea dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Uno alle ore 17:30.

In Premier League è tempo di tornare in campo, e noi vi presentiamo dunque il 18º turno del campionato più bello del mondo nel consueto podcast. Non saranno del turno West Ham e Liverpool, la quale partita verrà spostata a data da destinarsi per via degli impegni dei Reds nel mondiale per club. Apriranno la giornata Everton ed Arsenal, due squadre in cerca di punti per chiarire una volta per tutte quale sarà il loro ruolo in questo campionato. Nel tardo pomeriggio di sabato si affronteranno Manchester City e Leicester per stabilire chi tra le due sarà la squadra che proverà la miracolosa rincorsa ai danni del Liverpool. La domenica di Premier League si aprirà con il nuovo Watford di Pearson, in cerca di punti per inseguire una clamorosa salvezza, che riceverà i Red Devils di Ole Solskjær, e si concluderà col derby londinese tra Tottenham e Chelsea che vedrà opposte due squadre che mirano ad un posto nella prossima Champions League, match che metterà di fronte allievo e maestro: Mourinho vs Lampard.