La Liga è pronta a ripartire. Tebas: “Siamo molto contenti”

La Bundesliga ha dato il via libera agli altri campionati; la prossima lega a tornare in campo sarà quella spagnola. Nella giornata di oggi, infatti, è stata ufficializzata al prossimo otto giugno la ripresa della Liga. Una notizia sicuramente positiva in un momento complicato per il calcio. Decisione che ha fatto decisamente felice il il numero uno Tebas; il presidente della LFP ha manifestato tutta la sua gioia tramite il proprio profilo twitter. Ecco le sue parole: “Siamo molto contenti della decisione, è il risultato del grande lavoro di club, giocatori e allenatori e tutti gli altri soggetti coinvolti. Ma è molto importante seguire le normative sanitarie e l’evolversi della pandemia. Non possiamo abbassare la guardia”. Dichiarazioni interessanti specie ma che fanno capire come sarà fondamentale rispettare le norme di sicurezza per evitare ulteriori contagi. Ora, però, la notizia più importante è che il calcio in Spagna è pronto a ripartire e ci aspetta un duello all’ultima giornata tra Barcellona e Real Madrid con i blaugrana primi con due punti di vantaggio sui rivali. Interessante anche la corsa per Champions ed Europa League.

