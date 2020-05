Decreto Rilancio: il fonda salva sport sarà finanziato dalle scommesse

Il calcio sta provando a ripartire; in Germania è ricominciata la Bundesliga con tutte le precauzioni del caso mentre in Spagna, Inghilterra ed Italia si sta lavorando su come e quando far tornare le squadre in campo (l’ipotesi più probabile è metà giugno). Una soluzione che potrebbe dare una grossa mano al mondo del calcio è il fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale di cui già si era parlato qualche settimana fa; un piano leggermente modificato dal Decreto Rilancio che prevede l’arrivo di liquidità dalle scommesse online e tradizionali per un totale dello 0.5% rispetto allo 0.3% previsto inizialmente. Il prelievo sarà effettuato da quest’anno fino al 2022 e l’entità del fondo salva sport prevede un prelievo di massimo quaranta/cinquanta milioni di euro. Un punto di domanda molto importante riguarda come saranno ripartiti questi fondi considerando che la maggior parte delle quote sulle scommesse arriva dal calcio; la risposta verrà dal decreto attuativo dell’Autorità per lo sport che arriverà il prossimo ventinove maggio. Il calcio sta provando a ripartire e il fonda salva sport può rappresentare una prima ancora di salvezza in un periodo decisamente complicato per quanto riguarda lo sport.

