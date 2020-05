Un altro campionato europeo pronto a ripartire!

In Portogallo si tornerà presto in campo: la Liga NOS, infatti, ripartirà il prossimo 4 giugno. Ad annunciarlo con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web è la Liga Portugal: “Domenica scorsa, il DGS ha emesso il parere tecnico sulle condizioni per la ripresa della Liga NOS, a seguito di quella che è stata la decisione dello scorso 30 aprile da parte del Governo. Negli ultimi giorni, le varie entità hanno effettuato ulteriori riunioni in modo da garantire che la ripresa possa avvenire in modo sicuro e con tutte quelle misure di protezione che possano ridurre i rischi del ritorno all’attività, a seguito di una fase di ispezione per verificare quali stadi soddisfano effettivamente i requisiti stabiliti dal parere tecnico. Prevediamo che il lavoro congiunto di DGS, FPF (Federcalcio, ndr) e Liga Portugal, servirà da modello per la ripresa di altre attività economiche, il tutto con l’obiettivo che tale competizione fornisca il buon esempio per le pratiche che questa epidemia ci impone. Al fine di garantire che gli stadi siano controllati in maniera rigorosa e che ve possano essere eseguiti i test medici su tutti i professionisti coinvolti nelle partite e nella loro organizzazione, è stata fissata nel 4 giugno 2020 la data per la prima partita del 25° turno della Liga NOS”, conclude il comunicato.

La Liga NOS era ferma dallo scorso 13 marzo. Prima dello stop, erano state disputate 24 giornate di campionato che hanno visto il duello al vertice tra Porto e Benfica: al momento in vetta c’è la squadra allenata da Sergio Conceicao con 60 punti, uno in più rispetto al Benfica. Di seguito la classifica del campionato portoghese.

1 24 19 3 2 50:16 34 60 2 24 19 2 3 52:14 38 59 3 24 14 4 6 41:26 15 46 4 24 13 3 8 37:26 11 42 5 24 10 8 6 32:23 9 38 6 24 10 7 7 40:25 15 37 7 24 10 7 7 38:40 -2 37 8 24 7 9 8 34:32 2 30 9 24 8 6 10 19:26 -7 30 10 24 7 9 8 25:29 -4 30 11 24 7 8 9 19:23 -4 29 12 24 6 10 8 17:27 -10 28 13 24 7 5 12 19:38 -19 26 14 24 6 7 11 20:30 -10 25 15 24 5 9 10 22:32 -10 24 16 24 6 4 14 18:34 -16 22 17 24 2 10 12 16:34 -18 16 18 24 4 1 19 23:47 -24 13

