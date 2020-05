Napoli, Zielinski vicinissimo al rinnovo

In casa Napoli si respira aria di rivoluzione dopo tanti anni con lo stesso nucleo di giocatori ci si avvia verso un ricambio profondo dei componenti della rosa: Mertens e Callejon probabilmente andranno all’estero, è un’incognita il futuro di Koulibaly e Milik, mentre è certa la partenza di Hysaj. D’altra parte De Laurentiis sta lavorando per mantenere un nucleo di calciatori che si possano legare per ancora tanti anni al Napoli, tra questi ci sono gli acquisti della passata stagione Manolas e Di Lorenzo, poi Insigne ed anche il centrocampista polacco Zielinski. L’ex giocatore dell’Empoli non ha ancora fatto il definitivo salto di qualità, ma la dirigenza ed il tecnico Gattuso credono molto nel talento del polacco, che è pronto ad accettare la super offerta di rinnovo: 4 milioni di euro all’anno, stipendio raddoppiato, e clausola rescissoria da 100 milioni. La notizia è riportata dal Corriere del Mezzogiorno che specifica anche la fretta della società partenopea di chiudere la trattativa per smorzare l’interesse verso il giocatore di alcune grandi società, Inter e Liverpool su tutte.

