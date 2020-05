Veronique rialza la testa e si prepara a portare Rabiot in Premier

Adrien Rabiot in questa prima stagione in Serie A ha espresso più ombre che luci, nonostante Sarri gli abbia offerto numerose occasioni per mettersi in mostra, ma il centrocampista francese non ha mai sfoggiato neanche una prestazione pienamente convincente. Il ragazzo ad oggi è l’unico calciatore della Juventus, insieme ad Higuain, ancora all’estero, si trova infatti in Costa Azzurra insieme alla madre Veronique. La mamma di Rabiot, come è ormai noto ai più, cura anche gli interessi professionali del figlio, e fecero molto notizia i metodi bruschi che assunse nei confronti della dirigenza del PSG. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Veronique si prepara ad un altro attacco, stavolta contro la Juventus, perché sembrerebbe che sia lei che Rabiot stesso non siano contenti dello scarso impiego del giovane francese e dell’ambiente della Serie A. L’idea è quella di un altro trasferimento, magari in Premier League, e sempre secondo il Corriere dello Sport, Veronique avrebbe già avviato dei contatti con il Manchester United e con l’Everton.

