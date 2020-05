Lazio, pronto un super rinnovo per Inzaghi

Più volte nel corso di questa quarantena siamo intervenuti nelle vicende di casa Lazio raccontando la necessità di rinnovare i top player: Milinkovic, Immobile, Luis Alberto, Correa e Luiz Felipe. Anche se calciatore non lo è più Simone Inzaghi è a tutti gli effetti un top player di questa società se non IL top player. La crescita stratosferica di una rosa sulla carta “da medio-alta classifica” è per buona parte merito di Inzaghino e del suo staff, che c’è da dire ha potuto beneficiare di molto tempo per conoscere la rosa, che negli anni è sempre stata modificata pochissimo, nonostante qualche annata non brillantissima. Ora Simone è pronto a rinnovare con la Lazio, dopo quattro stagioni sulla panchina biancoceleste, ed il suo nuovo contratto scadrà nel 2023 e gli permetterà di guadagnare 3 milioni di euro netti all’anno (il 50% in più dell’attuale contratto). Il Corriere dello Sera riporta anche che le due parti si potrebbero accordare su una “clausola d’ uscita” a favore del tecnico piacentino, probabilmente applicabile solo dopo il 2022; in ogni caso è ormai certo che a giorni arriverà la firma di Simone sul nuovo contratto.

