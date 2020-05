Juventus, la dirigenza contatta l’entourage di Jorginho

La Juventus è a lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione e l’attenzione della dirigenza bianconera è rivolta principalmente a rinnovare il centrocampo. Già nella scorsa sessione di calciomercato estivo si era fatto un tentativo di rinnovamento con gli acquisti, entrambi a parametro zero, di Rabiot e Ramsey; sia il francese che il gallese non hanno avuto l’impatto sperato, e percepiscono dei contratti un “filino” troppo alti (7 milioni netti per entrambi) se si considera il loro contributo sul campo. Mentre Ramsey nel corso di questa stagione, come del resto in buona parte della sua carriera, ha fatto i conti con numerosi acciacchi fisici, Rabiot è stato impiegato con più costanza, ma ha sostanzialmente buttato al vento le numerose occasioni che gli ha offerto mister Sarri. Il tecnico toscano ha richiesto alla società dei centrocampisti di qualità, che siano bravi nel fraseggio stretto e funzionali alla sua idea di calcio. Proprio questa mattina il Daily Express riporta una news di mercato: la dirigenza bianconera avrebbe già avviato i contatti per arrivare a Jorginho; la Juventus ha sondato il terreno sia con i procuratori del calciatore sia con il Chelsea, che , sempre secondo il Daily Express, avrebbe aperto alla cessione del centrocampista italo-brasiliano per una cifra intorno ai 40 milioni di euro.

