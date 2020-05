Fiorentina, sei nuovi positivi al Coronavirus

Brutte notizie in casa Fiorentina, sono stati appena confermati sei nuovi casi di Coronavirus. La Fiorentina ha subito identificato i sei nuovi positivi in tre membri dello staff e tre atleti, questi ultimi tre tutti asintomatici. Non è ancora finita dunque per la Viola dopo le guarigioni di Pezzella, Cutrone e Vlahovic, ma la società ha già messo in quarantena i sei interessati che, come sottolinea la Fiorentina stessa, stanno comunque bene. Non sono stati resi noti i nomi dei sei nuovi positivi al coronavirus per questioni di privacy.

Andiamo a vedere il comunicato apparso sul sito della società gigliata:

“A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACF Fiorentina comunica che sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covid 19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo”. Nota Fiorentina. Si tratta del secondo club ad annunciare nuovi casi di Coronavirus dopo il Torino, che ha confermato la positività di un giocatore, anche in questo caso rimasto anonimo, nella giornata di ieri. Per la giornata di domani era prevista la ripresa dell’attività da parte della Fiorentina, coi giocatori impegnati al Centro Sportivo negli allenamenti in forma individuale da eseguire secondo le norme sanitarie e cautelative previste, ma questa notizia trapelata da poco ha rimesso in discussione la ripresa dell’attività.

Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!