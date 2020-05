Coronavirus, Croazia: riparte il campionato!

Anche la Croazia tornerà in campo nel mese di maggio, dopo lo stop causato dall’emergenza Coronavirus. Il tutto dipenderà dal Governo e dalle scelte che verranno effettuate, ma l’amministrazione esecutiva della Federazione calcistica croata (HNS) ha deciso le date della ripresa: il 30 maggio – si legge nel comunicato – ripartiranno le semifinale della Coppa di Croazia tra l’Osijek Rijeka e lo Slaen Lokomotiva, mentre la settimana successiva (6 giugno) sarà la volta del campionato. Le gare si svolgeranno inevitabilmente a porte chiuse, mentre non è stata decretata nessuna novità per quanto riguarda promozioni nelle serie superiori e retrocessioni. Infine, la ripartenza riguarda solo il massimo campionato, la HNL 1.

Riportiamo la classifica della massima serie croata aggiornata a prima dello stop del calcio. La Dinamo Zagabria, eliminata dall’Atalanta ai gironi di Champions League, domina incontrastata al primo posto con 18 punti di vantaggio sul Rijeka secondo in classifica.

1 Dinamo Zagreb 26 21 2 3 51:11 +40 65 2 Rijeka 26 14 5 7 42:31 +11 47 3 Lokomotiva Zagreb 26 14 4 8 41:28 +13 46 4 Hajduk Split 26 13 6 7 41:23 +18 45 5 Osijek 26 11 9 6 38:25 +13 42 6 HNK Gorica 26 9 8 9 32:40 -8 35 7 Slaven Koprivnica 26 7 5 14 23:43 -20 26 8 NK Istra 1961 26 4 7 15 19:40 -21 19 9 Inter Zapresic 26 3 8 15 28:51 -23 17 10 Varazdin 26 3 8 15 18:41 -23 17