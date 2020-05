Marotta resiste ad un altro assalto del Barcellona per Lautaro

Ennesimo assalto del Barcellona per Lautaro, ma Marotta e l’Inter tengono duro: per meno di 90 milioni neanche si tratta. Ricordiamo che l’attaccante argentino ha un clausola rescissoria di 111 milioni, e la dirigenza nerazzurra per lasciarlo partire vorrebbe avvicinare l’offerta il più possibile a quella cifra. La Gazzetta dello Sport questa mattina riporta l’ultima offerta presentata dai blaugrana, che si avvicina molto alle richieste interiste: 80 milioni con l’aggiunta di tre calciatori, Junior Firpo, Todibo e Semedo. Marotta però ancora resiste, e come già detto, se sul piatto non ci saranno almeno 90 milioni cash Lautaro resterà all’Inter; la Gazzetta dello Sport spiega anche che questa per il Barcellona è la migliore offerta possibile, e che la dirigenza catalana si impegnerà per altri 10 giorni nel tentativo di portare Lautaro al Camp Nou, ma se non si dovesse chiudere entro metà maggio sonderà altre opportunità. Salgono quindi le possibilità di rivedere l’attaccante argentino con la maglia dell’Inter anche nella prossima stagione; saranno contenti i tifosi nerazzurri, ma in generale tutti gli amanti del nostro campionato.

Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!