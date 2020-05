La dirigenza del Real Madrid propone Correa a Zidane

La testata spagnola Don Balon racconta un suggestivo scenario di calciomercato; la dirigenza del Real Madrid avrebbe infatti proposto al tecnico Zidane il profilo di Correa per rinforzare il reparto offensivo. L’ex calciatore francese non avrebbe però dato il via libera per presentare un’offerta, secondo Zidane il Real ha esigenza di investire in un centrocampista fisico tipo Pogba, ed un profilo come quello dell’attaccante argentino della Lazio ad oggi sarebbe superfluo per la rosa madridista. A dire il vero il Real sta anche cercando un centravanti, ma con caratteristiche profondamente diverse da quelle di Correa; Zidane infatti richiede una prima punta fisica che possa assicurare almeno venti goal a stagione e che possa sostituire Benzema, che ormai inizia ad essere in là con l’età. Per quanto quindi la dirigenza madrilena sia affascinata dall’idea di portare il Tucu a Madrid, ad oggi sembrerebbe impossibile vederlo calcare l’erba del Santiago Bernabeu, saranno contenti i tifosi della Lazio che potranno continuare ad ammirare le giocate del talento argentino. Da quando è arrivato alla Lazio Correa sembrerebbe aver trovato quella continuità che gli era sempre mancata nelle precedenti esperienze, e riuscendo ad abbinarla ai suoi lampi di talento è diventato un punto fermo del tecnico Simone Inzaghi.

