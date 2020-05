Fiorentina, 4,5 milioni di ragioni per blindare Chiesa

In casa viola si pensa in grande, Rocco Commisso sembra davvero intenzionato a riportare la Fiorentina in alto. Già durante il mercato invernale il presidente italo-americano è intervenuto con decisione nel rinforzare la formazione, portando a Firenze: Duncan, Kouamè, Cutrone, Amrabat (per giugno) ed Igor. Inoltre ha ribadito con sempre maggior insistenza che Castrovilli e Chiesa non indosseranno un’altra maglia la prossima stagione; proprio riguardo al figlio d’arte La Repubblica riporta un’indiscrezione: Commisso sarebbe pronto a blindarlo offrendo un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione. La mossa del presidente può essere soggetta ad una duplice interpretazione: la prima la volontà primaria di mantenere i suoi gioielli; e la seconda, la più importante, l’intento di alzare il monte ingaggi per trattenere i grandi giocatori a Firenze, mandando così un messaggio chiaro sulla competitività della Fiorentina in sede di mercato. Con queste mosse la viola potrebbe anche essere una meta più gradita per i grandi giocatori; il processo di crescita della viola è appena iniziato, e lo viviamo tutti con la speranza che possa tornare alla ribalta una città magnifica ed una squadra storica del nostro calcio.

