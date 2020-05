Lazio, Viviano potrebbe essere il nuovo secondo portiere

Ancora non si ha certezza del futuro prossimo dell nostra Serie A, sospesa tra la ripartenza e l’interruzione forzata. In ogni caso la Lazio è praticamente certa della partecipazione alla prossima Champions League; Tare e Lotito dovranno inevitabilmente intervenire sul mercato per allungare la rosa, che è si di qualità, ma non lunghissima. Nelle ultime settimane sono stati fatti tanti nomi, specialmente per il centrocampo e la difesa, ma i biancocelesti per la prossima stagione sono anche alla ricerca del secondo portiere, poiché il 35enne Proto è prossimo al ritiro e comunque non sembra abbia mai guadagnato la completa fiducia del mister. L’ultimo nome per il ruolo di vice-Strakosha è quello di Emiliano Viviano: il portiere toscano, dopo l’ultima esperienza alla SPAL è rimasto svincolato e potrebbe essere un’occasione di mercato a basso costo. Viviano è un portiere d’esperienza, che in Serie A ha vestito le maglie di Bologna, Palermo, Fiorentina e Sampdoria, vanta anche due esperienze all’estero in Portogallo e in Inghilterra con l’Arsenal, anche se in entrambi i casi non è mai sceso in campo.

Per tutte le NEWS del giorno in tempo reale clicca qui – LIVE

Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!