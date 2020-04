Svizzera, il Consiglio federale allenta le misure anche per lo sport

Il Consiglio federale svizzero nei giorni scorsi ha allentato le misure di contenimento del Coronavirus per dare un po di respiro ai numerosi lavoratori ed imprenditori in difficoltà economica. L’allentamento ha inevitabilmente riguardato anche il calcio, così dall’11 maggio sarà possibile tornare ad allenarsi anche in gruppo, a patto che la Lega presenti un protocollo adeguato. Il Consiglio ha specificato come lo Sport sia un settore importante per la Svizzera, che da lavoro a circa 100mila persone; per adesso si vocifera di un protocollo che possa consentire l’allenamento a gruppi di 5 persone in ambienti controllati e sanificati; mentre gli sport di punta, come il calcio, potrebbero contare su una minore fiscalità della distanza di sicurezza, a patto che si monitorino attentamente calciatori ed addetti ai lavori. Il campionato svizzero si tutela pianificando un’ipotetica ripartenza per la prima settimana di giugno, mentre il 27 maggio dovrebbe essere il giorno scelto per ufficializzare la sospensione della stagione o il suo proseguimento. Nonostante questa mossa del Consiglio federale vi sono ancora tante persone molto dubbiose riguardo alla ripresa, tra queste il presidente del Lugano Angelo Renzetti, che sta mattina ha parlato a RSI Sport.

