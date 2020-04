Rimane problematica per Rafael Leao la sentenza del Tas di Losanna, che condanna il portoghese al pagamento di 16,5 milioni di euro in favore dello Sporting Lisbona, da cui si era liberato in seguito agli episodi di violenza con una parte della tifoseria nel 2018 per poi firmare con il Lille. In Portogallo si è scritto che Jorge Mendes (procuratore, tra gli altri, di Cristiano Ronaldo) vorrebbe coinvolgere il Milan nel pagamento di una parte di questa cifra per sostenere Leao; niente di tutto questo, il club rossonero ritiene di aver già abbondantemente investito su Leao tra cartellino e stipendi, lo ha comprato dal Lille e non certo a parametro zero. Dunque, la speranza di tutti è che l’annullamento della sentenza possa essere il finale della storia dopo la contromossa di Mendes e degli avvocati che stanno difendendo Leao.

Il Milan crede molto nel giovane a prescindere dalle scelte tecniche del futuro e vorrebbe blindarlo, anche a fronte delle chiamate che potrebbero arrivare dalla Premier (e che sono già arrivate nella scorsa sessione di mercato). L’impressione è che per ora il suo potenziale si sia espresso solo in parte, e c’è l’intenzione di vedere Leao sbocciare in rossonero.

