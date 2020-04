Ripresa Serie A: serviranno sierologici, tamponi e visite

Nella serata di ieri sera sono state stabilite le date per la ripresa degli allenamenti: il quattro maggio quelli individuali mentre il diciotto ci sarà la ripresa a livello di gruppo; l’obiettivo, ovviamente, è quello di terminare la stagione calcistica per evitare delle conseguenze ancora maggiori rispetto a quelle che non si stanno già affrontando. La situazione, però, non è così semplice e bisognerà muoversi con cautela onde evitare una seconda ondata di contagi (da questo punto di vista le prossime settimane saranno decisive). Per quanto riguarda il ritorno in campo è stato bocciato il protocollo della FIGC ed ora la Federazione dei medici sportivi ne presenterà, nella giornata odierna, uno nuovo al ministro Speranza con tutte le normative da rispettare. In merito agli allenamenti di gruppo serviranno test sierologici, tamponi e visite molto simili ai test d’idoneità. A preoccupare, ovviamente, sono gli infortuni dei giocatori con lo staff medico che avrebbe bisogno di più tempo; se si vuole riprendere a giocare, però, bisogna fare in fretta perché più si va avanti e più prende piede l’ipotesi playoff per assegnare il titolo.

Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!