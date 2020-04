Chelsea, tentativo per Mertens: Lampard lo vuole a parametro zero

In attesa di poter tornare a vedere una partita di calcio (dal quattro maggio ci sarà la ripresa degli allenamenti a livello individuale mentre dal diciotto al via quelli collettivi con l’obiettivo di terminare la stagione calcistica) il mercato, pur con delle limitazioni, sta cercando di fare il suo normale corso. Una delle situazioni più spinose riguarda quella di Dries Mertens; l’attaccante belga, dopo aver ricevuto la proposta di rinnovo contrattuale da parte del presidente partenopeo, non ha ancora messo nero su bianco il suo prolungamento con gli azzurri e sta valutando il suo futuro. Tante le squadre interessante al classe 1987: Roma, Juventus, Inter e Liverpool ma, negli ultimi tempi, ha preso forte l’idea Chelsea. I Blues avevano già provato a mettere le mani sul calciatore nel corso della scorsa sessione estiva invernale di mercato; ora, però, la situazione sembra essere favorevole a Lampard che sta provando a convincere il giocatore per farlo trasferire a Stamford Bridge a parametro zero. Operazione di mercato importante per il Chelsea il cui obiettivo, dopo una stagione con troppi alti e bassi, è quello di tornare ai vertici del calcio inglese.

Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!