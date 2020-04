Montpellier, Junior Sambia in rianimazione per coronavirus

Il mondo del calcio è sotto shock; mentre si discute su come far ripartire la stagione e, da questo punto di vista la Bundesliga sembra aver già trovato una data (il prossimo nove maggio), dalla Francia arriva la notizia più brutta. Junior Sambia, centrocampista ventitreenne del Montpellier, è stato ricoverato in ospedale per problemi digestivi e respiratori. Secondo quanto riportato dall’Equipe il giocatore, ad inizio settimana, è risultato positivo al tampone nonostante non ci sia stata nessuna conferma; qualora dovesse arrivare l’ufficialità, ci troveremmo di fronte al primo caso di un giocatore di Ligue 1 affetto da coronavirus dal momento che Hyun-jun Suk, trovato positivo a marzo, gioca con il Troyes nella seconda divisione francese. Una notizia pessima che mette paura e dimostra come il calcio, prima di ripartire, deve pensarci seriamente. In Francia molti club sono contrari a tornare in campo visti i troppi rischi dovuti ad una malattia che non fa sconti a nessuno; alcune società, però, stanno pensando ad una data possibile per una ripresa degli allenamenti. Nel frattempo un ragazzo di soli ventitré anni sta giocando la sua partita più difficile.

