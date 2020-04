Ibrahimovic fa innervosire il Milan: triangolare in Svezia

Arrivato al Milan nel corso dell’ultima sessione invernale di mercato con l’obiettivo di cambiare l’ambiente rossonero, Zlatan Ibrahimovic ha dato una scossa importante al club tornato in corsa per un posto nella prossima Europa League. L’attaccante svedese ha dato forza fisica, qualità e leadership ad una squadra priva di carattere e che, anche in questa stagione, ha sbagliato in modo evidente delle scelte sia a livello di mercato sia a livello societario. Il futuro di Ibrahimovic al Milan, però, non per nulla scontato sia per la carta d’identità del giocatore sia per le ambizioni del club che non sembra in grado di poter competere per obiettivi importanti. In attesa di capire quale sarà la prossima avventura dell’attaccante, Ibra riesce ad attirare l’attenzione anche in un periodo piuttosto complicato. Il classe 1981, infatti, è sceso in campo con la maglia dell’Hammarby per un triangolare in Svezia con tre match da trenta minuti ciascuno. Il campo, la Tele2 Arena di Stoccolma è blindato con l’accesso consentito solo alla televisione Dplay. Ibra, insieme a Kessié, è l’unico rossonero a non essere rientrato in Italia. Indizio di mercato? In attesa di scoprirlo l’attaccante svedese si tiene in forma.

