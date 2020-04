Napoli, Milenkovic primo candidato per sostituire Koulibaly

Ormai da settimane in casa sembra certa la partenza del roccioso difensore senegalese. Koulibaly viene da una stagione nella quale ha purtroppo giocato poco per numerosi problemi fisici, e ne ha risentito tutta la squadra; un peccato considerando che con l’acquisto estivo di Manolas a Napoli erano convinti di avere una delle migliori coppie centrali del campionato. I due alla fine hanno giocato pochissimo insieme, ma l’aria di rivoluzione che si respira a Castel Volturno lascia intendere che potrebbero esserci poche occasioni per rivederli con la stessa maglia. Kalidou sembra oramai convinto di cambiare aria e così il Napoli chiede informazioni e prepara un investimento per sostituire il senegalese; il primo obbiettivo ad oggi sembrerebbe essere Milenkovic, centrale difensivo, ma all’occorrenza anche terzino destro, classe 97′, serbo, in forza alla Fiorentina. La notizia dell’interesse è stata riportata dal Corriere dello Sport, che mette in evidenza come la dirigenza partenopea apprezzi la duttilità del ragazzo e l’esperienza accumulata, nonostante la giovanissima età. D’altro canto non sarà facile trattare con Rocco Commisso, che più volte nelle ultime settimane ha dichiarato di voler mantenere i giocatori più forti della rosa per poter puntare a degli obbiettivi importanti nella prossima annata.

