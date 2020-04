Lazio, parla l’agente di Immobile: “Ciro meglio di Cristiano Ronaldo”

Una delle realtà più belle della Serie A è stata, senza ombra di dubbio, la Lazio; il club capitolino, prima dello stop causato dal coronavirus, era ampiamente in corsa per lo scudetto. Una stagione, quella disputata dai ragazzi di Inzaghi, praticamente perfetta: secondo miglior attacco della Serie A con sessanta goal, miglior difesa del torneo con ventitré e un solo punto di distacco da chi ha dominato il calcio italiano negli ultimi anni. Uno dei principali trascinatori dei biancocelesti è stato Ciro Immobile; l’attaccante, a suon di goal (ventisette per l’esattezza), si è preso sulle spalle la squadra e ha fatto sognare una città intera. In attesa di capire se si potrà tornare a giocare, ha parlato l’agente del centravanti della Lazio e della nazionale azzurra. Ecco le parole di Marco Sommella: “Immobile e la squadra stavano facendo cose straordinarie. Spero che il campionato riprenda anche perché era competitivo. Per quanto riguarda Ciro, basta ricordare che parlano i numeri: è davanti a Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Mbappé. La Lazio è diventata una realtà importantissima del calcio italiano. In passato Ciro ha fatto delle scelte e non ha mai anteposto l’aspetto economico. Ha sempre preferito andare dove si è sentito stimato, amato, apprezzato. Anche a costo di rimetterci. Se oggi è diventato quello che è diventato lo deve anche alla Lazio, squadra e società. Per quanto riguarda il mercato, chi lo vuole, eventualmente dovrà bussare alla porta di Lotito. E ovviamente anche a quella di Ciro”. Quale sarà il futuro di Immobile non lo sappiamo ma una cosa è certa: a Roma, sponda biancoceleste, è diventato un vero e proprio idolo e qualora si dovesse riprendere a giocare proverà a completare quello che sarebbe un miracolo calcistico.

