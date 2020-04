Roma, Dzeko non si tocca: “E’ il nostro capitano, nessun cambiamento”.

Dopo le voce di questi giorni che volevano grossi cambiamenti in casa Roma, legati soprattutto allo stallo e forse al definitivo abbandono della trattativa Friedkin-Roma, situazione che sembrava poter coinvolgere anche il capitano della Roma Edin Dzeko, con un ingaggio spalmato, ma oggi arriva la secca smentita della Roma.

La società giallorossa infatti tramite l’ANSA ha voluto dire la sua sulle voci girate in questi momenti: “L’AS Roma è estremamente soddisfatta di come Edin stia interpretando il ruolo di capitano, ancora di più in un momento così delicato. Non c’è nessuna strategia in atto per cambiare il suo futuro, che è nella Roma, né il club ha pensato di rivedere i propri accordi con il calciatore. Le notizie in merito ad altri rinnovi di contratto, pubblicate da alcuni organi di stampa nei giorni precedenti, sono del tutto prive di fondamento”

Parole importanti, che blindano quello che al momento è il vero leader della squadra giallorossa, che da quando ha scelto il rinnovo in estate, rifiutando l’Inter, è diventato il perno della Roma del presente e del futuro, prendendo l’eredità dei capitani romani e cercando di ergersi a vero uomo immagine dei capitolini.

