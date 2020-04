Clamoroso Totti: il primo assistito potrebbe essere Insigne

Nei giorni scorsi è uscita fuori la notizia della fine del rapporto tra Insigne e Raiola; il capitano azzurro è quindi alla ricerca di un nuovo procuratore e, il nome che sta circolando in queste ore, è quello di Francesco Totti. L’ex giocatore della Roma, infatti, ha iniziato ad intraprendere la carriera manageriale fondando le società di assistenza e consulenza CT10 e IT Scouting. Inserire in questa scuderia un giocatore come Insigne porterebbe benefici ad entrambi; il capitano partenopeo avrebbe alle spalle un uomo di calcio di una certa rilevanza mentre Totti inizierebbe la sua nuova avventura con il botto. L’eventuale collaborazione potrebbe far pensare ad un trasferimento di Insigne in giallorosso? Difficile, almeno fino a quando la Roma non cambierà proprietà, ma non è da escludere che il Totti agente possa servire ancora una volta la sua città.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?