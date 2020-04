Le conseguenze del goal di Matthijs de Ligt alla Juventus

Oggi è il difensore della Juventus, l’anno scorso eliminava i bianconeri nei quarti di Champions con un colpo di testa nel corso del secondo tempo; il rapporto tra Matthijs de Ligt e il club italiano non è iniziato nel migliore dei modi ma, probabilmente, è stata quella sera che la Juve ha capito di dover puntare su un difensore di sicuro affidamento. Quel goal ha scritto la storia di entrambi i club con l’Ajax che è arrivato ad un passo dalla finale di coppa Campioni ed è rimasta una delle squadre più belle degli ultimi anni. Diverso il discorso per i bianconeri usciti dalla competizione con la consapevolezza di aver trovato il leader del reparto per i prossimi anni. In estate, infatti, è stato fatto uno sforzo economico importante (settantacinque milioni di euro) per strappare il giocatore al club olandese; operazione onerosa ma necessaria per alzare il livello della rosa. Dal goal allo Stadium alla maglia bianconera: de Ligt come Ronaldo con l’obiettivo di ripagare l’eliminazione dello scorso anno.

