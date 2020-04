Lazio, vicino il rinnovo di contratto del difensore Luiz Felipe

La Lazio, in un periodo dove non si può giocare a calcio, sta pensando al mercato per la prossima stagione dove i ragazzi di Inzaghi vogliono continuare ad essere protagonisti ad alti livelli. Tanti gli obiettivi sul tavolo di Tare il cui obiettivo principale sembra essere il rinnovo di Luiz Felipe; il difensore, nella capitale dal 2017, è stato uno dei protagonisti della stagione magica dei biancocelesti. Attualmente il giocatore percepisce ottocentomila euro e la volontà della società è di aumentare l’ingaggio portandolo a due milioni di euro. Le parti si aggiorneranno nelle prossime ore ma tutto lascia pensare ad un buon esito della trattativa.

