Inter, è sfida con la Juventus per Dembélé

Come riportato da Corriere dello Sport e Mundo Deportivo, la Juventus e l’Inter sono pronte a darsi battaglia per l’attaccante esterno del Barcellona, campione del mondo con la Francia nel 2018, Ousmane Dembélé.

Arrivato al Camp Nou dal Borussia Dortmund nell’estate del 2017 per 105 milioni di euro più bonus, in due stagioni e mezza ha già conquistato due volte la Liga, una Coppa di Spagna e una Supercoppa spagnola. Dopo la prima stagione, nella quale ha collezionato 23 presenze e 4 reti, sembrava essere arrivata la definita consacrazione: 42 presenze e 14 reti nella stagione 2018-19. Gli infortuni, però, hanno frenato la definitiva consacrazione dell’attaccante francese che, prima dello stop per l’emergenza Coronavirus, ha messo insieme solo 9 presenze e 1 gol.

La fiducia del club blaugrana nel ragazzo è drasticamente venuta meno negli ultimi mesi, pertanto la cessione di Dembélé ora non sembra più così impossibile se venisse presentata la giusta cifra. Il ragazzo, già cercato in estate dalla Juventus, ora è diventato un forte obbiettivo dei nerazzurri che sarebbero pronti a sborsare circa 60-70 milioni di euro, mettendo in piedi una maxi trattativa che vedrebbe Lautaro andare a vestire la maglia del Barcellona.

